Nuovo Borgo San Martino, mister Bernardini alla Allegri "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi"

La buona posizione in classifica del Nuovo Borgo San Martino è motivo di gioia per il suo mister Bernardini, che può guardare con serenità a questo finale di stagione e con qualche ambizione di promozione. "A questa squadra devo solo che fare i complimenti, ad inizio campionato non ero convinto come ora: eravamo un po' altalenanti per via di un campionato nuovo e una squadra insieme per la prima volta. Invece siamo stati granitici, affidabili e molto determinati. E i risultati sono frutto della forza di gruppo, di un collettivo che ha puntato a vincere per la squadra. A Santa Marinella ci attende un avversairo organizzato, vivace, una bella squadra. Giocheremo come sappiamo fare noi, dobbiamo essere concreti e non regalare nulla. Vedremo, ma sono fiducioso".