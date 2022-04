Nuovo Borgo San Martino, la gioia di Bernardini "Non faremo sconti a nessuno"

La vittoria sul difficile campo della Sorianese per 3-2 ha dato ancora più forza al Nuovo Borgo San Martino, che si è aggrappato alle reti di Antonangeli, Piano e Roscioni per trovare il successo in trasferta. Il tecnico del Borgo Bernardini analizza la partita che ha portato la squadra al quarto posto, a solo due punti dal secondo posto occupato dal Tolfa. "Sapevamo che sarebbe stato un campo difficile per via della squadra di casa in lotta per la salvezza, noi siamo stati bravi nell'approccio, sbagliando poco e con un secondo tempo in cui ho dato spazio ai giovani. Bene tutta la squadra, vinciamo dopo due settimane all'asciutto. Ora ce la metteremo tutta, giocheremo per il secondo posto sapendo che avremo un calendario duro. Dopo la sosta ci sarà il Canale Monterano, squadra tra le più in forma. Non faremo sconti a nessuno" .