Nuovo Borgo San Martino, le parole di Paraskiv "Meritavamo almeno il pareggio"

Trasferta amara per il Nuovo Borgo San Martino, che cade contro il Santa Marinella e perde quindi la seconda partita di fila in trasferta. In una partita chiusa in nove una delle note positive è Paraskiv, al nono gol stagionale. "Meritavamo almeno un pareggio, per come si è messa la gra, in 9 uomini, credo che alla squadra non gli possa rimproverare nulla, purtroppo il risultato non è dalla nostra parte ma ci dà la spunta per ripartire e di contiunare a fare quanto di buono stiamo facendo. Questa squadra cresce, ha valori importanti nei giovani e il collettivo credo che ne sia la forza. Sono contento, adesso ci mettiamo al lavoro per affrontare il prossimo avversario come abbiamo fatto fin qui"