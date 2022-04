Nuovo Borgo San Martino, le parole del DS Gabrielli "Ci è mancata la mentalità vincente"

Il pareggio contro l'Athletic Soccer Academy lascia l'amaro in bocca al Nuovo Borgo San Martino, raggiunto nel finale dalla squadra avversaria. Il tecnico Bernardini non è molto soddisfatto dell'approccio della squadra. "Si abbiamo concesso tanto, dopo un bel primo, con tante occasioni, potevamo certamente chiuderla con tanti goal forse c'è stato un calo di tensione, dobbiamo essere più aggressvi davanti alla porta. Creiamo tanto, ma realizziamo poco". Anche il DS Gabrielli ha da ridire su quanto successo nella partita. " Siamo scesi in campo con un atteggiamento aggressivo, ma rispetto alle gare precedenti, quando riusciamo a chiuderle nella prima parte, oggi non è successo. Ci è mancata la mentalità vincente, non vorrei che la squadra pensasse che il campionato è finito. Dobbiamo giocare, al di là della salvezza acquisita, con la voglia di ottenere il massimo"