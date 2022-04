Nuovo Borgo San Martino, Paraschiv suona la carica "Siamo tra le grandi del girone, lotteremo per il secondo posto"

Il buon momento del Nuovo Borgo San Martino non può che rendere contento il suo capitano Paraskiv, che per i microfoni del club laziale ha parlato del finale di stagione. "Stiamo facendo un ottimo campionato, ancora di più se consideriamo che siamo una matricola. La squadra in agosto era stata costruita per la Prima categoria, ci siamo ritrovati in Promozione e con merito, oggi, siamo tra le compagini più forti, un grande gruppo, un tecnico preparato e una società organizzata, ci hanno permesso di arrivare dove siamo. Potremo concludere il campionato anche in una posizione migliore, ne sono convinto. Faremo del nostro meglio e ci concentremo alle sfide che mancano come se fossero delle finali. Con il Borgo sto molto bene, l'ambiente è stimolante e spero di continuare la prossima stagione qui"