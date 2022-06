Nuovo Borgo San Martino, il presidente annuncia l'arrivo di mister Superchi

cambia il Nuovo Borgo San Martino, che dopo aver annunciato la separazione con Bernardini ha annunciato l'ingaggio di Giampaolo Superchi come nuovo allenatore per la prossima stagione, accolto così dal presidente Lupi. "Faremo una squadra giovane, attingeremo ai vivai per cercare di portate under di valore. Del resto quello che ci aspetta sarà un campionato molto più difficile di quest'anno e avere una formazione di ragazzi volentorosi e desiderosi di giocare per mettersi in luce, è la miglior cosa per tentare di costruire un futuro, poi come si sa noi vogliamo che alla base ci siano anche valori umani che vanno oltre il risultato . Quindi educazione e rispetto, come del resto ha richiesto la società. Sono sicuro che sarà un primo passo verso la realizzazione di un programma ancor più forte. Un primo passo è stato,abbiamo conquistato il terzo posto con la prima squadra e la vittoria del campionato con gli Under 19. I fatti parlano,ora ci attendono sfide ancora più intense.".