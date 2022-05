Nuovo Borgo San Martino, le parole del DG Discepolo "Tutti confermati ma vogliamo lanciare i giovani"

Sale l'attesa in casa Nuovo Borgo San Martino, con la squadra laziale attesa alle ultime giornate del girone A di Promozione Lazio, decisive per il raggiungimento della seconda piazza. Il direttore generale del Borgo Discepolo però guarda ancora più in là, alla prossima stagione. "Sicuramente conferemo tutti, ma è nostra intenzione lanciare i giovani in prima squadra. Oggi ne abbiamo diversi di qualità, pronti per la prima squadra. E in queste ultime giornate, al di là del risultato, Bernadini sta dando ai ragazzi molto spazio, facendoli esordire e giocare per buona parte della gara. Nel momento di difficoltà, come tutti sanno, i giovani sono la speranza anche per noi che facciamo i dilettanti. Pertanto dobbiamo cercare di non farceli sfugggire, anche perchè molto spesso succede che smettono di giocare e sarebbe una sconfitta per tutti . Il prossimo annno sarà un Borgo ancora competitivo, rivitalizzato da una fascia verde di qualità, adesso termineremo il campionato, sarà indifferente la posizione di classifica, anche se il secondo posto farà sempre piacere" .