Nuovo Borgo San Martino, la gioia di Bernardini "Contro la Tolfa dobbiamo vincere"

Non va oltre il pareggio con il Fregene Maccarese il Nuovo Borgo San Martino, che con l'1-1 arrivato in trasferta a Fregene viene sorpassato al secondo posto dal Tolfa e con due giornate dal termine deve ancora lottare per conquistare la seconda piazza. La sfida con il Tolfa della settimana prossima sarà decisiva per il destino del campionato, e lo sa bene il tecnico della squadra laziale Bernardini. "Un pareggio che ci sta tutto, abbiamo giocato in un clima di festa, con il Fregene incitato per tutta la gara poichè vogliono raggiungere la seconda posizione. Noi, adesso, dobbiamo prepararci alla gara con il Tolfa contro il quale dobbiamo vincere. Sarà una gara difficile, ma sono sicuro che i miei ragazzi daranno il massimo per centrare l'obiettivo" .