Nuovo Borgo San Martino, il DS Gabrielli parla dell'anno prossimo "Sarà una squadra giovane, ma di qualità"

La sconfitta con il Tolfa guasta il morale del Nuovo Borgo San Martino, che deve così abbandonare definitivamente il sogno del secondo posto e domenica prossima contro il Carbognano deciderà il suo destino per quanto riguarda la terza piazza. Una delusione riecheggiata nelle parole del DS Gabrielli. "Ci dispiace per il pubblico, poichè era venuto festante a seguire l'ulitmo atto di una stagione che considerato importantissima e positva sotto ogni punto di vista. Risulato a parte, dobbiamo metterci al lavoro per il futuro. Con la proprietà siamo in sintonia, ma dovremo rivedere alcune dinamiche. Posso dirvi che sarà una squadra giovane, ma di qualità. Abbiamo promosso molti juniores, dovranno farsi le ossa, ma puntiamo su di loro. Il prossimo campionato sarà più difficile, quest'anno vi è stata una selezione diretta viste le tante retrocessioni. Pertanto dobbiamo guardare al prossimo campionato con tante aspettative, ma anche con la speranza di conservare le risorse che noi stesse abbiamo generato, ossia i nostri giovani".