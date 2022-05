Nuovo Borgo San Martino, la carica del patron Lupi "Vogliamo concludere la stagione al meglio"

Continua il buon momento in casa Nuovo Borgo San Martino, con il suo presidente Andrea Lupi che in vista della sfida con la Tolfa, decisiva per il secondo posto, carica la sua squadra che ha disputato un ottimo campionato. "Termina una stagione importante, dopo Tolfa andremo a Carbognano e comunque vada finiamo il campionato tra le prime 4. Solo qualche anno fa eravamo in Terza categoria, oggi sono soddisfatto di avere una squadra e una dirigenza forte che conclude la stagione tra le migliori del torneo. Stiamo valutando che operazioni fare per il prossimo campionato, ma vi assicuro che saremo competitivi. Contro il Tolfa vogliamo chiudere il torneo senza sconfitte, per fare questo abbiamo bisogno dei tifosi che invito a seguirci come hanno fatto sempre in questa fantastica stagione."