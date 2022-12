Lupa Frascati, le parole di Frosali "A Pagani sarà importante l'atteggiamento"

Sarà un finale di 2022 entusiasmante ma allo stesso tempo difficilissimo e soprattutto determinante per dare una dimensione più o meno definitiva alla Lvpa Frascati. I castellani di Chiappara, da domenica prossima a mercoledì 21 dicembre, incontreranno le formazioni che attualmente hanno fatto meglio all’interno del girone G. Domenica la Paganese fuori casa, poi il Sorrento all’VIII Settembre per chiudere a Cassino prima della sosta. Ma come hanno finora fatto gli amaranto oro, si dovrà ragionare una partita alla volta, perciò per il momento testa solo ed esclusivamente alla compagine campana che in classifica è appena due punti dietro. A presentare il match con la Paganese è il perno difensivo, Francesco Frosali: “Andremo ad affrontare una squadra forte, sarà una partita complicata ma come del resto lo sono tutte. L’importante sarà sicuramente non sbagliare atteggiamento, poi il risultato sarà una conseguenza dettata anche dagli episodi”. Guardando in generale al filotto che attende la Lvpa il centrale afferma: “Chiaramente sappiamo che queste tre partite daranno un’impronta notevole al percorso che andremo a fare. Ci diranno se siamo “carne” o “pesce”. Tre gare che potrebbero perciò delineare con maggior chiarezza l’obiettivo finale: “Siamo consapevoli che stiamo facendo un percorso importante ma obiettivi sinceramente non ce li siamo posti. Sicuramente vogliamo fare il meglio possibile crescendo come collettivo guardando partita dopo partita, e il fatto di essere la miglior difesa dimostra il lavoro importante che stiamo facendo tutti a partire dagli attaccati che sono i nostri primi difensori”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]