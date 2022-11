Serie D girone G, reti bianche per la Lupa Frascati

Non arriva la vittoria in Sardegna per la Lupa Frascati, che contro l'Ilvamaddalena non va oltre lo 0-0 e aumenta il distacco dalla vetta occupata dal Sorrento che ora è a cinque punti. In una partita caratterizzata dal forte vento che ha sferzato il Zichina chi ha avuto più chance sono i sardi, che al 71' hanno sfiorato il colpaccio con Cacheiro, che a porta vuota ha clamorosamente mancato il bersaglio. Da segnalare per la Lupa Frascati l'espulsione del tecnico Chiappara al 34', un segnale di tensione in una partita frustrante per i laziali.

ILVAMADDALENA - LUPA FRASCATI 0-0