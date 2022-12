Nuova Florida, arriva un ex Lupa Frascati

La Società è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Cristiano Sebastiani, classe 1999. Attaccante originario di Roma, Sebastiani in carriera ha vestito la maglia della Lupa Frascati per 8 anni, vincendo il Campionato di Promozione e Eccellenza, arriva in prestito dall’Arezzo Calcio. Il calciatore da domani sarà a disposizione del tecnico Alessandro Boccolini. A Cristiano, che indosserà la maglia numero 99, un caloroso benvenuto tra le fila del club biancorosso.

[ufficio stampa Nuova Florida]