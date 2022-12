Lupa Frascati, ufficiale il colpo in attacco

La Lvpa Frascati irrompe sul mercato con un super colpo in attacco, con il diesse Moroncelli che di fatto va a colmare la casella vuota lasciata da Sebastiani concludendo una vera e propria operazione di lusso. Approda in amaranto oro Mattia Persano, punta centrale classe 1996 che arriva nella rosa di mister Chiappara dalla Luparense. In precedenza ha vestito maglie importanti come quelle di Arezzo, Vibonese, Turris, Rieti, Lecce, Modena, Siracusa, Bologna giovanili e Napoli giovanili con un’esperienza anche nella Serie A romena con l’Hermannstadt. Un giocatore dunque d al curriculum importante e che arriva a Frascati con tantissima voglia di fare bene. Ecco le sue parole: “Conosco già Frosali, Senesi e Marras con cui ho giocato insieme in passato, oltre ai direttori e alla presidenza. Sicuramente conoscere soprattutto il presidente e il direttore è stato influente sulla mia scelta di venire qui, oltre ovviamente al progetto che mi ha illustrato il mister che vuole dare una svolta definitiva alla stagione. Ho deciso perciò di venire a dare una mano. La classifica è già importante ma vogliamo migliorare, secondo me questo è il posto giusto per potermi esprimere al meglio”.

[comunicato ufficiale Lupa Frascati]