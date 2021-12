La Lupa Frascati vince con l'Atletico Lazio e consolida la vetta

Era obbligata a vincere la Lupa Frascati contro l'Atletico Lazio, fermo all'ultimo posto in classifica nel girone C di Eccellenza Lazio con nessun gol segnato e cinquantaquattro subiti in quattordici partite, e la vittoria è arrivata anche se con qualche affanno in più rispetto alle previsioni. L'assedio del Frascati non porta conseguenze positive per loro fino alla fine del primo tempo, in cui lo sfortunato fallo di mano di Anselmi consegna ai piedi di Lalli il rigore del vantaggio. Il giocatore della Lupa prova un rischiosissimo cucchiaio e ci riesce, regalando l'1-0 alla sua squadra e una ripresa più tranquilla. Nel secondo tempo la Lupa gestisce il risultato e va anche vicina al raddoppio con Muzzi, ma l'importante è tenere dietro e l'Atletico Lazio non si porta praticamente mai dalle parti di Santi. Finisce con i tre punti per i padroni di casa, che mantengono tre lunghezze di vantaggio sulla Vis Sezze seconda in classifica.

