La Lupa Frascati batte il Morolo e torna prima in classifica

Le sconfitte di Vis Sezze e Ferentino fanno un gran regalo alla Lupa Frascati, che batte il Morolo in trasferta e torna prima in classifica nel girone C di Eccellenza Lazio. La squadra di mister Pace ha trovato un secondo tempo gagliardo in cui ha concluso quanto costruito nel primo, con il gol di De Vita che ha aperto le marcature al 24'. Nel nascere del secondo tempo arriva il pareggio del Morolo, con Lulli che mette sotto il sette un gran tiro da fuori area. La Lupa fa valere tutta la sua forza e nel giro di due minuti reagisce immediatamente con i gol di Panella e Paolelli, i cui inserimenti vengono premiati da Negro e Lalli. Finisce così il match e i tre punti vanno al Frascati, ora primo con tre punti di vantaggio sulla Vis Sezze seconda.

Eccellenza, 13^ giornata: Morolo – LVPA Frascati 1 – 3

Morolo: D’Arpino; Capraro, Silvestri (30’st Schiavi), Zeppieri, Boni; Alberici, Magliocco (30’st

Cardinali), Massa; Lulli, Reveco, Jallow. A disp. : Monti, Costantini. All. : Dolce.

LVPA: Santi; Villa (30’st Monni), Costantini, Montella; Paolelli, Panella (40’st Caso), Lalli,

Molinari; Negro (35’st Pagliaroli), De Vita (19’st Schiena), Pompili (12’st Muzzi). A disp. : Iali,

D’Acunzo, Splendori. All. : Pace.

Arbitro: Papi di Prati. Assistenti: Degli Abbati e Gallese di Roma 1.

Marcatori: 24’pt De Vita, 2’st Lulli, 7’st Panella, 9’st Paolelli

Note: 3’ e 5’ rec. ; ammonito Zeppieri.