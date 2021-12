La Lupa Frascati annuncia lo svincolo di un calciatore

Cambio in rosa per la Lupa Frascati. La squadra del girone C di Eccellenza laziale ha deciso di separarsi da un acquisto importante del suo calciomercato estivo, l'attaccante 37enne ex Vis Artena Daniele Nohman. La squadra frascatana ha comunicato così la separazione dal calciatore, inserito in lista di svincolo. "La LVPA Frascati comunica l’interruzione del rapporto con il calciatore Daniele Nohman. Daniele Nohman è stato inserito in lista di svincolo e lascia la LVPA Frascati dopo 8 presenze in campionato condite da 4 reti, oltre alla rete segnata contro il Gaeta in Coppa Italia decisiva per il passaggio del turno.La LVPA Frascati desidera ringraziare Daniele Nohman per l’impegno profuso sino a questo momento e gli augura il meglio per il proseguimento della propria carriera agonistica".