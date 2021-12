Lupa Frascati, le parole di mister Pace "La squadra nei momenti importanti risponde sempre"

Il pareggio contro il Ferentino non abbatte il morale dell'allenatore della Lupa Frascati Pace, che commenta così la partita. “Sono contento della prestazione offerta dai ragazzi, a loro non posso rimproverare proprio nulla. Eravamo super rimaneggiati, con 6 giocatori fuori, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo sino alla fine, giocando con sacrificio. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi”. Una partita decisa da pochissimi episodi. “Partendo dal presupposto che abbiamo giocato contro una squadra forte e difficile da affrontare, che non ci permetteva di attaccarli alti perché superiori numericamente in impostazione, dico che siamo stati bravi perché abbiamo concesso poco e siamo stati corti, il vantaggio è stato fortunato ma premiava il nostro atteggiamento. Andrea (Costantini ndr) ha calciato alla grande il rigore del possibile 2-0, stavolta bisogna fare i complimenti al portiere avversario che ha fatto una gran parata. Il rammarico è aver preso gol a due minuti dalla fine, ma d’altra parte l’importante è non perdere gli scontri diretti, che si possono anche non vincere”.

L'espulsione di Hrustic non convince mister Pace. “Credo che le immagini parlino chiaro, siamo rimasti in dieci senza alcun motivo: Alija non fa nulla di eclatante, non alza le mani su nessuno, anzi ci sono proprio io vicino a lui a calmarlo e parlargli.".