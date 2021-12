La Lupa Frascati annuncia l'acquisto di un nuovo centrocampista

Nuovo innesto in mezzo al campo per la Lupa Frascati, che dopo aver ufficializzato lo svincolo da Nohman annuncia l'acquisto di un nuovo membro della rosa. Il giocatore in questione è Matteo Tordella, centrocampista classe 2003 che sarà subito a disposizione per la rosa di mister Pace. La squadra laziale ha accolto così sulla sua pagina ufficiale l'arrivo di Tordella. "Matteo Tordella è un nuovo giocatore della LVPA Frascati.La società è felice di dare il benvenuto a un giovane di grande prospettiva e valore. Tordella, nato a Colleferro nel 2003, è cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani ed ha passato l’ultimo anno e mezzo ad Arezzo, dove si è laureato – insieme a Ferraro e Schiena – campione Primavera 3. Nella prima parte di stagione è stato aggregato alla prima squadra aretina, disputando due partite. Benvenuto alla LVPA Matteo!".