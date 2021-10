L'Ottavia annuncia l'acquisto di un nuovo attaccante

Nuovo acquisto in casa Ottavia, che prova a rinforzare così la prima squadra, ferma ad un solo punto nel girone A di Eccellenza Lazio e ancora a secco di vittorie. Il profilo individuato è quello di Marco Neri, ala sinistra classe 1984 in arrivo dal Ladispoli, per cui ha giocato fino alla fine della scorsa stagione. Neri è un giocatore di grande esperienza, maturata tra Serie C, D ed Eccellenza, con le maglie di Trastevere, Sff Atletico e Lupa Roma (con cui ha disputato anche un torneo di Serie C). Passato importante anche in Eccellenza, vissuto ai tempi di S. Cesareo, Colleferro e Terracina (fra le altre). L'Ottavia ha accolto con questo breve comunicato il nuovo calciatore. "La carriera di questo calciatore non la scopriamo certamente noi, per lui parlano i tanti goals realizzati in campo, ma siamo felici di poterlo avere in squadra con noi."