Ottavia, presentato il nuovo DG Pino Porcelli

Nuovo direttore generale in casa Ottavia. Il profilo individuato dalla società è quello di Pino Porcelli, ex allenatore della prima squadra. A presentare il nuovo DG ci ha pensato il presidente Braconi, che ha voluto presentarlo davanti a tutto lo staff tecnico e la scuola calcio. "Se siamo qui questa sera è perchè la Società ha sentito e sente l'esigenza, oltre all'importanza, di trovare una figura di raccordo fra la proprietà ed il resto delle figure che la compongono; una persona che faccia da tramite e da punto di riferimento per tutti, dalla segreteria all'addetto stampa, passando per i tecnici, i giocatori, i genitori che vengono a chiedere informazioni, arrivando fino al custode. Questo perché siamo tutti riuniti sotto uno stesso nome, che è quello dell'Ottavia e la Società deve proseguire su questa strada".

Prende la parola quindi Porcelli, che dice la sua sul nuovo incarico."La parola Direttore Generale è un pò strana, perché io sono un uomo di campo, a me piace stare in mezzo a voi; probabilmente prenderò l'ufficio del Presidente, ma la mia idea è quella di girare e di mettermi a disposizione di tutti voi, perchè io vorrei potervi essere utile in qualsiasi momento. Vorrei pensare anche alle vostre esigenze, sgravare gli eventuali problemi che potreste avere o le difficoltà che potreste incontrare, così voi potete pensare di più al campo". Il neo Dg del Club chiude elogiando il gruppo di lavoro. "Abbiamo fatto una squadra di lavoro eccezionale a livello di allenatori. Il mio compito sarà quello di curare gli interessi della Società, mettendomi a completa disposizione di tutti, per il bene dell'Ottavia".