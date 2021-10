Ancora niente vittoria per l'Ottavia, fermata dal Fiumicino

Non arriva la prima vittoria per l’Ottavia, ancora a secco nel girone A di Eccellenza Lazio. L’Ottavia anche questa volta nonostante un’ottima prestazione esce a mani vuote contro il Fiumicino, bravo a rimontare il doppio vantaggio dei padroni di casa. Tutto si mette in discesa per l’Ottavia, che già al secondo minuto trova l’incornata vincente di Petricca. La squadra di casa si limita a gestire il vantaggio e va agli spogliatoi con il vantaggio in cassaforte. Si ripetono i buoni propositi nel secondo tempo, con Petrini che raddoppia con un rigore ben piazzato al 12’. Il Fiumicino però non si perde d’animo e sfrutta l’incredibile espulsione di Toscano, arrivata per insulti ad un suo compagno di squadra ravvisati ad un avversario dall’arbitro, e subiscono due gol da palla inattiva di Bonis, che completa la rimonta e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria dell’Ottavia.

#OTTAVIA: Lori, Petricca, Tedeschi, Vendetti, Casciotti, Flore, Murri, Paloni, Casella (24'st Toscano), Petrini (21'st Laureti), Moretti (31'st Deodati; 46'st Gubinelli). A disp: Ragni, Chinche Gomez, Gramaccioni, Ferruzzi, Colaiacomo. All. Giuseppe Porcelli

#FIUMICINO: Molon, Ferrari, Paris, Munaretto (11'st De Nicolò), Bove, De Franco (22'st Prato), Parini, Trimeliti (5'st Clementucci), Zoppellari (1'st Bonis), Pischedda, Marzi. A disp: Gattella, Bartocci, Bozzetto, Palmieri, Moi. All. (Antonio Fascione squal., in panchina Luca Natalizi)

ARBITRO: Teodoli di Aprilia

ASSISTENTI: Rosati di Roma2 e Stazi di Tivoli

MARCATORI: 2'pt Petricca (O); 12'st rig. Petrini (O); 23'st, 44'st Bonis (F)

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso: Toscano (O) al 26'st per somma di ammonizioni; Allontanato dalla panchina il tecnico Natalizi (F) al 50'pt per proteste. Ammoniti: Trimeliti, Pischedda, Murri, Casella, Munaretto, De Franco, Petrini, Clementucci, Flore. Angoli: 5-6. Recupero: 6'pt; 4'st