L'Ottavia stecca l'esordio, l'Astrea passa di misura e si prende i tre punti di Eccellenza

Il campionato dell'Ottavia non comincia con il piede migliore. La squadra di mister Porcelli si fa sorprendere in casa da una coriacea Astrea, che si dimostra capace di respingere gli assalti dell'Ottavia e a rintuzzare quando serve. Il primo tempo è un buon antipasto di quello che sarà la partita, molto bloccata e senza tanti guizzi. Entrambe le squadre cercano l'episodio per riuscire a sbloccarla, ma all'intervallo ci si va con le reti inviolate e pochissime occasioni per tutte le parti in campo. L'episodio decisivo arriva subito. L'Ottavia non fa quasi in tempo a rientrare negli spogliatoi che viene punita dal gol a freddo di Cipriani. Mister Porcelli prova a riorganizzare la squadra ma l'Astrea fa ottima guardia e trema solo con una traversa di Rubino. Nel finale anche la beffa per l'Ottavia dell'espulsione di Petricca. La squadra di casa tornerà a giocare domenica prossima contro la Boreale in una partita da non fallire.

OTTAVIA: Lori, Vendetti, Tedeschi, Rubino, Petricca, Cervini (26'st Ferruzzi), Moretti (12'st Laureti), Flore (12'st Murri), Paloni, Petrini (22'st Casella), Toscano (39'st Gubinelli). A disp: Cecchetti, Chinche Gomez, Geracitano, Francaviglia. All. Giuseppe Porcelli

ASTREA: Spilabotte, Corbo, Raho, Bonavolontà, Arena, Mundo, Tomassi, Mollo, Cipriani (22'st Castro), Di Diodato (41'st Ratini), Aglietti. A disp: Del Vacchio, Piccione, Conte, Istrate, Rizzo, Gretarsson, Cioffi. All. Paolo Pelucchini

ARBITRO: Ruqa di Roma2

ASSISTENTI: Bosco di Roma2 e Passeri di Roma2

MARCATORE: 1'st Cipriani

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso: Petricca (O) al 48'st, per somma di ammonizioni. Ammoniti: Arena, Raho, Porcelli, Mollo, Toscano, Petrini, Casella, Murri. Angoli: 6-6. Recupero: 1'pt; 4'st