Ancora niente vittoria per l'Ottavia, la Boreale vince la seconda di Eccellenza

Non si riprende sul campo della Boreale l'inizio di stagione dell'Ottavia, che cade per la seconda volta su due e resta ancora a 0 punti nel girone A di Eccellenza Lazio. Poche emozioni nel primo tempo tra le due squadre ma con l'episodio che decide la partita. Francucci al 29' scaglia una botta da fuori che sorprende Lori e regala il vantaggio alla squadra di casa. Al rientro dagli spogliatoi la doccia fredda per gli ospiti, Cervini entra male e si guadagna il secondo giallo che lascia l'Ottavia in dieci uomini. Con la superiorità numerica è un gioco da ragazzi raddoppiare per la Boreale, con Prioteasa che sfrutta un'indecisione fra Lori e Vendetti. Dopo nemmeno cinque minuti arriva il colpo del KO, firmato da Romani che in contropiede salta Lori e fissa il risultato sul 3-0. La reazione dell'Ottavia arriva poco dopo con il gol firmato da Toscano ma ormai è troppo tardi per mettere in discussione il risultato, con gli ospiti che escono senza punti e in nove uomini per l'espulsione di Francaviglia al 31' del secondo tempo. Appuntamento alla prossima settimana contro il Fiumicino in casa, alla ricerca dei primi punti in campionato.

#BOREALE: Otgon, Leonardi, Buccioni, Cannillo, Rebecchini, Casavecchia, Santelli (27'st Dell'Uomo), Francucci (39'st Palladino), Prioteasa (17'st Muratore; 39'st Barbarisi), Massimiani, Romani (32'st Veneselli). A disp: Pagella, Coticoni, Tondi, Ragni. All. Mirko Granieri

#OTTAVIA: Lori, Paloni, Tedeschi, Ferruzzi (12'st Laureti), Vendetti, Cervini, Murri (1'st Petrini), Gramaccioni (27'st Chinche Gomez), Moretti (22'st Francaviglia), Casella (6'st Flore), Toscano. A disp: Ragni, Gubinelli, Geracitano, Deodati. All. Giuseppe Porcelli

ARBITRO: Bellucci di Roma1

ASSISTENTI: Parente di Albano e Caputo di Ciampino

MARCATORI: 29'pt Francucci (B); 8'st Prioteasa (B); 13'st Romani (B); 14'st Toscano (O)

NOTE: Spettatori 150 circa. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mattera, Presidente della sezione arbitrale di Roma1. Espulsi: Cervini (O) al 1'st, Francaviglia (O) al 31'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Casavecchia, Paloni, Massimiani, Barbarisi. Angoli: 1-2. Recupero: 3'pt; 3'st