Indomita Pomezia, le parole di Di Canio "La domenica per noi è sempre una finale"

Scalpitano l'Indomita Pomezia e Alessio Di Canio, attesi alla sfida di Eccellenza Lazio contro la capolista del girone A Aurelia Antico Aurelio. "In settimana abbiamo lavorato duramente e con la massima concentrazione, dobbiamo ripartire da zero visto l’ultima delusione casalinga e per noi da domenica inizia un nuovo campionato. Sarà importante dare il massimo ad ogni partita ed essere costanti nella prestazione come se fossero tutte finali, sia da chi parte titolare sia da chi subentra: questa sarà la chiave per riuscire tutti insieme ad oltrepassare questo periodo complicato. Sono dell’idea che questo gruppo sia forte e che se la possa giocare con tutti. Quella di domenica sarà una partita difficile ma per noi molto importante, dobbiamo tornare a fare risultato, dobbiamo essere tutti uniti e comportarci da vera squadra per tornare a fare punti per noi stessi e per la società che non ci ha mai fatto mancare nulla"