Eccellenza girone B, i risultati dell'ottava giornata

In attesa dei tre posticipi del pomeriggio si sono giocate ben sei partite del girone B di Eccellenza Lazio, con tante implicazioni per la classifica. Ai piedi della zona promozione frenano Colleferro e Tor Sapienza, con i primi che vanno avanti 2-0 ma vengono rimontati dall'ex Compagnone e da Liburdi. 2-2 anche tra Torrenova e Formia, mentre tra Certosa e Vicovaro non si va oltre il pari a reti bianche. Vittorie nette per Ferentino e Villalba ai danni di Vigor Perconti e Itri. Mattatore per il Ferentino il solito Accrachi, che riporta con la sua doppietta i laziali a metà classifica.

CERTOSA - VICOVARO 0-0

COLLEFERRO - MONTE SAN BIAGIO 2-2

FERENTINO - VIGOR PERCONTI 4-1

ITRI - VILLALBA 0-4

LUISS - TOR SAPIENZA 2-2

INSIEME FORMIA - ATLETICO TORRENOVA 2-2