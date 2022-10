Eccellenza girone A, i risultati dell'ottava giornata

Con tante partite in orari diversi, e in attesa del posticipo Civitavecchia - UniPomezia, si è svolta l'ottava giornata del girone A di Eccellenza Lazio. A terminare per primo è il match tra Fiano Romano e Campus EUR, che ha visto la squadra dell'EUR trionfare in trasferta con un netto 3-0 che vale l'uscita dalla zona playout. Sorride in trasferta anche la Boreale, che passa ad Anzio con i gol di Rega e Barbarisi. Salgono ai piedi del podio W3 Maccarese ed Astrea, con i primi che schiantano per 3-0 il Ladispoli mentre i secondi sono corsari a Cerveteri grazie al gol di Aloisi. Due pareggi invece per le prime della classe Aurelia e C.S Primavera, con la capolista Antica Aurelio fermata in trasferta dalla Cimini grazie al gol di Di Curzio, mentre contro la Vis Sezze il Primavera non va oltre lo 0-0. Sorride anche il Quarto Municipio, che esulta in un rocambolesco 4-3 inferto al Nettuno ed esce dalla zona playout.



FIANO ROMANO - CAMPUS EUR 0-3

ANZIO - BOREALE 1-2

C.S PRIMAVERA - VIS SEZZE 0-0

CITTA DI CERVETERI - ASTREA 0-1

POLISPORTIVA CIMINI - AURELIA ANTICA AURELIO 1-1

QUARTO MUNICIPIO - NETTUNO 4-3

W3 MACCARESE - ACADEMY LADISPOLI 3-0

INDOMITA POMEZIA - FALASCHELAVINIO