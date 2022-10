Indomita Pomezia, le parole di Vespa "Dobbiamo fare ancora di più"

Secondo pareggio consecutivo per l'Indomita Pomezia di Aiello tra Coppa e campionato. Dopo l'1-1 con la Boreale, che ha poi ottenuto la qualificazione ai calci di rigore, i gialloneri hanno impattato per 0-0 contro il Ladispoli che ha però delle connotazioni positive, vista l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo che i padroni di casa hanno dovuto affrontare. Un punto di cuore e carattere con il quale guardare a testa alta il futuro, come sottolineano le parole di Valerio Vespa, uno dei volti nuovi di questa stagione “Alla fine per come si era messa la gara è un buon punto – esordisce il difensore – la vittoria ci manca, è vero, visto come lavoriamo in settimana, però in queste situazioni un pareggio non è da buttare. E' un momento un po' particolare e ci sono degli spunti positivi, se pensiamo ad esempio anche alla sfida in Coppa Italia contro la Boreale: siamo scesi in campo con molti Under dal primo minuto ma abbiamo comunque offerto una buona prestazione. Penso che la squadra sia sulla strada giusta, certo è che dobbiamo fare qualcosa di più. Dobbiamo lavorare più duro, essere ancora più gruppo durante le difficoltà, solo così avremo modo di ottenere quei 3 punti che ci mancano da un po'”. Valerio, come detto, è al suo primo anno in giallonero “Mi ha convinto del progetto il ds Ridolfi, che già mi conosceva, ed il suo forte interesse nei miei confronti ha fatto sì che io scegliessi l'Indomita. Mi trovo molto bene, mi piace il modo di lavorare del mister: sono contento”.

[comunicato stampa Indomita Pomezia]