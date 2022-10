Indomita Pomezia, le parole di Gesmundo "Contento di far parte della prima squadra"

Sta facendo un buon avvio di stagione Raul Gesmundo, attaccante classe 2004 che ha già accumulato minuti con la prima squadra dell'Indomita Pomezia, giocando anche nella sfida di Coppa contro la Boreale. “Non è uno dei migliori periodi, vincere contro la Boreale sarebbe stato importante per ripartire, peccato, però è stata giocata da parte di tutta la squadra una grande partita. Siamo stati molto uniti dal primo all’ultimo minuto, poi i calci di rigore sono sempre una lotteria ed è andata come è andata. Nel secondo tempo forse meritavamo qualcosa in più, sono sicuro che se ci fossero stati i supplementari sarebbe andata diversamente”. Per lui, comunque, l'occasione è stata utile per accumulare ancor più esperienza “Sono molto contento di essere entrato a far parte di questo gruppo ed aver conquistato la fiducia del mister, ora spetta a me ricambiare dando il massimo ogni volta che ne avrò la possibilità. Tra i giocatori che sono in rosa nel mio stesso reparto ammiro molto Klaus Seferi per le sue qualità, che ogni domenica mette costantemente in mostra. E' veloce, ha un gran dribbling, è molto forte tecnicamente ed ha un gran tiro, quello che serve per un giocatore del suo ruolo. Ampliando il raggio, invece, il mio idolo è Benzema: mi piace tantissimo il suo stile di gioco”.