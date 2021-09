Derby di Ostia in Coppa Italia

Tempo di derby ad Ostia. Nel primo turno di Coppa Italia Promozione l'Ostiantica 1926 ospita al centro sportivo Aldobrandini la Pescatori Ostia.

"Test per capire chi siamo"

Il centrocampista classe 1986 Ivano Filippi definisce la partita come "un test per capire chi siamo". Sulla pagina fb dell'Ostiantica Filippi ha dichiarato: "La partita con la Pescatori per noi rappresenta un test per capire a che punto siamo con la condizione e come organico. Siamo partiti in ritardo e abbiamo fatto un paio di amichevoli per ora, loro sono un’ottima squadra. Credo che questo sia perfetto per capire se e dove dobbiamo migliorare per restare tutto l'anno con le prime della classe”.

La partita

Ostiantica-Pescatori Ostia si terrà domenica 19 settembre al centro sportivo Aldobrandini. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 11:00. La partita ad eliminazione diretta è valida per il primo turno di Coppa Italia Promozione.

Come accedere all'impianto

L'Ostiantica ha comunicato le modalità per accedere al centro sportivo Aldobrandini per l'incontro. Ecco la comunicazione del club: "Si comunica che in occasione dell’esordio della prima squadra al centro sportivo Aldobrandini sarà possibile accedere alle tribune solamente muniti di Green Pass ed autocertificazione".

Calendario delle squadre

Dopo la sfida in Coppa italia le due squadre saranno impegnate il 3 ottobre nella prima giornata del campionato Promozione girone C. L'Ostiantica giocherà in casa contro la Città di Pomezia, mentre la Pescatori Ostia ospiterà La Santa Maria delle Mole.