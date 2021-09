Pace fatta fra la Pescatori Ostia e l'Ostiamare

Pace fatta fra l'Ostiamare, squadra che milita nel campionato di Serie D e la Pescatori Ostia compagine del campionato Promozione. Le due squadre di Ostia con un comunicato congiunto, hanno annunciato di aver ritrovato la sinergia reciproca per collaborare ancora una volta insieme.

Ostiamare-Pescatori Ostia, la lite

Sabato 11 settembre le squadra Juniores dell'Ostiamare e la prima squadra della Pescatori Ostia dovevano affrontarsi in amichevole. Al 30esimo del primo tempo però il tecnico dei biancoviola Francesco Colantoni ha ritirato la squadra, accusando gli avversari di aver tenuto un comportamento di intimidazione fisica e verbale. Da lì un scontro social fra le due squadre con l'annuncio che non ci sarebbe stato più nessun lavoro congiunto fra i due club.

Il dietrofront

Quarantottore dopo è arrivato l'annuncio della pace ritrovata fra le due società. Infatti per amor della "piazza lidense" i due club hanno deciso di depositare l'ascia di guerra, superando le ultime ruggini.

Ecco il comunicato dell'Ostiamare: "Si comunica che, a seguito di un incontro chiarificatore avvenuto nel pomeriggio fra le due dirigenze, l'Ostiamare è lieta di porre un punto definitivo a queste ultime 48 ore, animate da incomprensioni, e di annunciare la ritrovata sinergia con la Pescatori Ostia. L'Ostiamare e la Pescatori Ostia rappresentano una piazza importante come quella lidense e quanto successo servirà da lezione per migliorare e per poter collaborare in maniera ancora più proficua in futuro".

Questo il comunicato della Pescatori Ostia: "Dopo un incontro chiarificatore avvenuto nel pomeriggio fra le due dirigenze, la Pescatori Ostia è lieta di porre un punto definitivo a queste ultime 48h animate da incomprensioni e comunica la ritrovata sinergia con l’Ostiamare.Ambedue le società rappresentano una piazza importante come quella ostiense e quanto successo servirà da lezione per migliorare e per poter collaborare in maniera ancora migliore in futuro".