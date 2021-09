Novità in casa Pescatori Ostia

La squadra del campionato Promozione, Pescatori Ostia, ha annunciato la nascita del suo canale YouTube e un nuovo sponsor per la stagione che sta per iniziare

Due grandi novità sono in arrivo per la Pescatori Ostia, squadra militante nel girone C del campionato di Promozone: l'ingresso di un nuovo sponsor e la nascita di un canale YouTube. Ad annunciarlo è proprio il club lidense tramite la sua pagina Facebook.

Il nuovo sponsor della Pescatori Ostia

Il nuovo sponsor della squadra è One Store. Il negozio, che si occupa della vendita di articoli per la casa, cartoleria ed elettronica diventa ufficialmente sponsro della Pescatori Ostia per la stagione 2021/2022.

Il canale Youtube della Pescatori Ostia

La Pescatori Ostia proprio nella giornata di oggi ha annunciato la nascita del proprio canale ufficiale Youtube. Il canale sarà utilizzato per insierire gli highlights delle partite della Prima Squadra della Pescatori Ostia. La partita di Coppa Italia di domenica 19 potrebbe battezzare il canale per questa nuova nazione.

Il calendario della Pescatori Ostia

La Pescatori Ostia farà il suo esordio ufficiale domenica 19 settembre nel primo turno di Coppa Italia. I gialloverdi in Coppa saranno impegnati nel derby contro l'Ostiantica. In campionato, inserita nel girone C, la Pescatori Ostia scenderà in campo, in casa, contro la Santa Maria Delle Mole il 3 ottobre.