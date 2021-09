Promozione, l'ex Roma Flavio Bucri è un nuovo calciatore della Pescatori Ostia

Flavio Bucri, classe 2001, dall'Ostiamare alla Roma, al Torino nell'affare Petrachi e all'Ascoli. Adesso per l'attaccante, il presente si chiama Pescatori Ostia in Promozione.

Flavio Bucri è un nuovo calciatore della Pescatori Ostia, squadra militante nel campionato di Promozione girone C.

Flavio Bucri alla Pescatori Ostia

L’attaccante classe 2001 è un ex calciatore delle giovanili della Roma con cui vinse lo Scudetto under 17 nel 2018. Nella finale fu proprio una rete di Bucri a regalare la vittoria ai giallorossi per 3 a 2 contro l’Atalanta. “Una ciliegina sulla torta” si legge nel comunicato su facebook della società del litorale romano che per questa stagioni ha alte ambizioni. Infatti Bucri è soltanto l’ultimo arrivo di una campagna estiva importante della Pescatori Ostia del nuovo presidente l’avvocato Pablo De Luca. Nel suo curriculum, Bucri può vantare esperienza anche in realtà importanti come il Torino e l’Ascoli. L’attaccante andò sotto la Mole nell’affare che portò Gianluca Petrachi alla Roma. Nella trattativa fu inserito anche il classe 2001 Jean Freddi Greco.

Le prime parole di Bucri

L’obiettivo di Flavio Bucri è quello di segnare 15 gol in questa stagione, come lui stesso ha dichiarato nelle sue prime parole con la nuova maglia. “Questa è un’avventura importante, sono qui per rilanciarmi e fare bene. Ho ricevuto parecchie richieste ma ho scelto di rimanere qui vicino casa, voglio divertirmi con una squadra che pensa in grande, il progetto mi piace, mi auguro vada nel migliore dei modi”. Queste le prime parole di Bucri alla Pescatori Ostia.

Gli appuntamenti ufficiali della Pescatori Ostia

La Pescatori Ostia farà il suo debutto ufficiale in stagione domenica 19 settembre in casa in Coppa Italia nel derby contro l’Ostiantica. L’esordio in campionato invece è fissato per domenica 3 ottobre sempre in casa contro il Santa Maria delle Mole.