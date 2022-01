Cynthialbalonga, le parole di Tomei "L'Ostiamare sarà un avversario importante"

Torna a parlare Giorgio Tomei, direttore sportivo del Cynthialbalonga, che fa il punto della situazione della squadra laziale al momento della ripartenza del campionato. “Si tratta di un avversario importante che ora ha una rosa che non ha nulla da invidiare alle squadre più forti del girone. I capitolini vengono da cinque vittorie consecutive anche se con la sosta in mezzo e poi aver giocato almeno una gara ufficiale sicuramente può dare un piccolo vantaggio dal punto di vista del ritmo-partita rispetto a chi, come noi, è fermo da oltre un mese. Inoltre a noi è stato fissato un nuovo recupero col Real Monterotondo Scalo per mercoledì 2 febbraio e quindi è il momento di tornare a pedalare”. Per fortuna le positività da COVID stanno allentando la loro morsa sul Cynthialbalonga. “Da questa settimana ci torniamo ad allenare a ranghi completi: non ci sono squalificati e infortunati, quindi possiamo preparare serenamente la partita” dice Tomei che poi parla della corsa play off: “Davanti stanno correndo, ma questo è normale perché nel girone G ci sono diverse squadre importanti. Occorre avere continuità, esattamente come ci è accaduto nell’ultima parte del 2021. Tra le squadre in corsa sta andando davvero forte il Team Nuova Florida che è sicuramente la miglior sorpresa della stagione”. Commento finale sul mercato della società laziale. “Siamo soddisfatti della rosa che abbiamo al momento, ma non è escluso un ulteriore intervento qualora capiti l’opportunità”.