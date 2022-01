Cynthialbalonga, le parole del nuovo acquisto Bolò "Ottime prime sensazioni"

I campionati sono fermi ma continua il calciomercato delle squadre di Serie D. Oggi è il turno del gi, squadra del girone G che ha concluso l'acquisto di Franco Emanuel Bolò, attaccante italo-argentino classe 1994 in arrivo dal Castelnuovo Vomano e che si è presentato così ai suoi nuovi tifosi. “Le prime sensazioni sono molto positive. Ho trovato tanta vicinanza e attenzione da parte dei dirigenti, un gruppo di compagni molto valido che mi ha accolto benissimo e un allenatore che sa trattare tutti i giocatori allo stesso modo. Ho cominciato ad allenarmi con il resto dei compagni da poco, dovendo smaltire un piccolo problema muscolare che mi portavo dietro da fine anno [...] Il nostro obiettivo è cercare di fare il massimo in campionato magari centrando l’obiettivo dei play off e poi di arrivare più lontano possibile anche in Coppa. Il mio ruolo? Da giovane ho giocato molte volte da trequartista, ma da quando sono professionista ho fatto quasi sempre l’esterno offensivo. Comunque sono a disposizione del mister e dei compagni”.