Cynthialbalonga - Real Monterotondo rinviata, ecco i motivi

Salta un'altra partita di Serie D, questa volta nel girone G. A farne le spese è Cynthialbalonga-Real Monterotondo, rinviata a data da destinarsi a causa delle positività al COVID-19 nel gruppo squadra del Monterotondo. Di seguito il comunicato diramato dal Cynthialbalonga sulla situazione. "In data odierna a seguito della richiesta inoltrata dalla società Real Monterotondo, corredata con documentazione proveniente da struttura sanitaria, considerata le disposizioni relative all'emergenza Covid-19, il Dipartimento Interregionale per cause di forza maggiore ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara CYNTHIALBALONGA - REAL MONTEROTONDO in programma mercoledì 22 dicembre".