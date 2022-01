Cynthialbalonga, le parole di Tiozzo "Ho lavorato sulla testa di questi ragazzi"

Ha dato una scossa all'ambiente Luca Tiozzo, che da quando è sulla panchina del Cynthialbalonga ha raccolto venti punti in dieci partite. Il tecnico ha parlato durante il periodo di stop forzato dei campionati per raccontare le sensazioni di questi giorni di allenamenti “Pensando alle sconfitte contro la Vis Artena e soprattutto quella rocambolesca contro il Carbonia, le cose potevano andare anche meglio. Va detto che il k.o. contro la formazione sarda, arrivato pure in extremis con un gol chiaramente irregolare, ci ha fatto toccare il fondo e ci ha dato la spinta per reagire immediatamente, tanto che nel turno successivo abbiamo vinto ad Aprilia. Non penso di aver fatto cose eccezionali, ma ho cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi con cui ho provato a stabilire un rapporto di forte empatia. L’obiettivo, ora, è di cercare di fare il massimo e magari centrare un posto nei play off”. Chiusura con due parole sui nuovi acquisti Syku e Bolò. “Due giocatori straordinari dal punto di vista tecnico e umano che potranno darci una grossa mano. Il secondo era reduce da un piccolo problema muscolare che ora ha superato. Sono contento della rosa che ho a disposizione, ma sono certo che la società rimarrà vigile sul mercato qualora capitasse un’opportunità”