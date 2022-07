Colleferro, un ex Pomezia per la porta

Non si ferma la campagna acquisti del Colleferro, che sulla sua pagina ufficiale annuncia l'arrivo di Andrea Isidori, pronto a difendere i pali della squadra laziale nella prossima stagione di Eccellenza. I colleferrini hanno presentato così il loro nuovo acquisto. "Nuovo acquisto arrivato in settimana! Andrea Isidori, classe 2002, portiere ed ex tesserato Pomezia, Arzachena ed Artena sarà rossonero per la prossima stagione!".