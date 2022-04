Il Colleferro sorprende il Ferentino in trasferta

Una vittoria d'autore per il Colleferro, che rilancia le sue speranze salvezza trionfando sul campo del Ferentino in piena lotta per il titolo. A decidere la sfida ci hanno pensato un gol per tempo, prima con Calabresi che al 30' manda in vantaggio i suoi e poi con Baldassarre che all'82' condanna il Ferentino a dover terminare una rimonta cercata per tutta la seconda frazione. I tre punti assicurano sostanzialmente al Colleferro almeno i playout, con la posizione tutta da decidere nelle ultime partite di campionato.

Ferentino Calcio - Colleferro Calcio 0-2 (30' Calabresi, 82' Aut. Baldassarre)