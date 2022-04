Oduamadi fa volare il Colleferro, tris alla Vis Sezze

Un Oduamadi devastante segna la vittoria per il Colleferro, che nonostante ormai sia troppo tardi per evitare il playout manda un segnale a tutte le dirette concorrenti. L'attaccante nigeriano ex Milan ha trascinato la sua squadra alla vittoria, prima siglando una doppietta nelle battute iniziali che ha tagliato le gambe alla Vis Sezze, poi chiudendo la sua tripletta all'84' per una giornata che si ricorderà per tutta la vita, nonostante le tante esperienze in club di alto livello. Ancora presto invece per definire l'avversario nei playout del Colleferro, con l'ultima giornata decisiva per stabilire gli incontri.

Colleferro - Vis Sezze 3-0 (3', 15', 84' Oduamadi)