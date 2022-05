Il Colleferro pareggia col Monte San Giovanni e si condanna ai playout

Niente da fare per il Colleferro, che contro il MSG Campano mancando la vittoria manca anche la salvezza diretta, che ora dovrà passare per forza dai playout salvezza da disputare contro l'Arce. Una sfida che ha visto la squadra ospite sotto per gran parte del tempo, e salvata solo nel finale dalla grande conclusione di Amici che non è stata abbastanza però per scongiurare l'incubo playout per i colleferrini.

MSG Campano - Colleferro 1-1 (18' Ceccarelli, 79' Amici)