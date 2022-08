AS Roma: presentata la nuova maglia away 2022/2023

La Roma ha presentato la nuova maglia away 2022/2023. La nuova divisa farà il debutto stagionale questa sera allo Stadio Olimpico per l'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk.

La maglia away

La nuova divisa, targata New Bilance, da trasferta della Roma 2022/2023 si presenta totalmente bianca con inserti giallorossi su manica e colletto. Lo stemma del club è di colore bianco e sul fianco destro c'è il Lupetto di Gratton in rilievo. Immancabile la scritta "Figli di Roma". "La maglia completamente bianca si ispira al periodo neoclassico di Roma e i toni neutri dell’architettura della città ne caratterizzano il design" si legge sul sito del club giallorosso. La divisa sarà indossata anche dalla formazione femminile per la prossima stagione.

Il debutto

La maglia away della Roma 2022/2023 farà il debutto questa sera all'Olimpico (tutto esaurito) nell'amichevole contro lo Shakhtar. Oggi la Roma presenterà la sua squadra e il nuovo acquisto Wijnaldum. Anche Dybala dopo la grande presentazione all'Eur assaggerà per la prima volta la sua nuova casa. Inoltre all'intervallo si esibirà il cantante giallorosso Blanco. Il ricavato sarà devoluto allo Shakhtar Donetsk,e in particolare al sostegno dello "Shelter Center Arena Lviv". Progetto che ha visto lo stadio di calcio della città di Leopoli convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso. L'incasso della vendita dei biglietti servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all'infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno.