Voglia di Roma: da Wijnaldum a Blanco l'Olimpico si prepara all'amichevole contro lo Shakhtar

Domenica 7 agosto la Roma scenderà in campo all'Olimpico nell'ultima amichevole pre-season ad una settimana di distanza dal debutto in campionato contro la Salernitana fissato il 14 agosto.

Wijnaldum e Dybala

La sfida contro lo Shakhtar darà a Dybala la possibilità di mostrarsi per la prima volta con la maglia giallorossa davanti al suo pubblico. Dopo il bagno di folla alla presentazione all'Eur e il primo assist vincente contro il Tottenham la Joya potrà godersi l'Olimpico giallorosso cantar per lui. Il 7 agosto sarà anche il giorno della presentazione di Wijnaldum. L'olandese atteso a Roma già nella giornata assaggerà l'Olimpico già contro lo Shaktar in una presentazione tutt altro che banale.

Blanco show

Contro lo Shakhtar sarà una festa giallorossa. Per l'occasione la Roma ha invitato sul prato dell'Olimpico il cantante Blanco tifosissimo dei giallorossi e presente a Tirana per la vittoria della Conference League. Il vincitore di Sanremo infatti sarà protagonista nell'intervallo della partita quando si esibirà davanti ai tifosi giallorossi. Ad annunciarlo è stato proprio il club giallorosso: "A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l'esibizione di Blanco tra il primo e il secondo tempo di Roma-Shakhtar".

Olimpico pieno

Contro lo Shakhtar Donets ci sarà l'Olimpico delle grandi occasioni, ovvero come lo è stato per tutta la stagione precedente. Infatti se nell'annata passata la Roma ha registrato oltre 1 milione di presenze allo stadio domenica per l'ultima amichevole di Pellegrini e compagni sono stati venduti oltre 60mila biglietti. Numeri da capogiro che si ripeteranno contro Cremonese e Monza, le prime in casa della nuova stagione, nel quale i tagliandi venduti sono rispettivamente oltre i 53mila e 51mila.