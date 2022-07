Dybala-day: show giallorosso e tifosi in delirio. La prima giornata da romanista per la Joya

Una giornanta intensa per Dybala terminata con una presentazione da cinema degna di Hollywood. La Joya ha vissuto così il suo primo vero giorno da nuovo calciatore della Roma e ha avuto il suo primo contatto con i tifosi giallorossi.

La conferenza

Intorno alle 14.30 di ieri, Dybala ha iniziato la sua giornata di incontro. L'argentino infatti si è presentato alla stampa parlando di Mourinho, Zaniolo e tanto altro. Fra i passaggi da sottolineare c'è quello del suo rapporto con lo Special One: "La prima cosa che ho chiesto al mister è stata cosa puntiamo a vincere. A me piace vincere e anche al mister, che ha vinto tanto, e ci sono tanti ragazzi che hanno vinto titoli importanti. Quando abbiamo iniziato a parlare il mister e la società mi hanno dato punti di riferimento che tutti avete visto l'anno scorso: la serietà con cui sta lavorando la società, l'entusiasmo che si è creato nei giocatori e nella gente che lavora, la consapevolezza del mister e la fiducia dei ragazzi sono importanti per andare avanti e per continuare su questo obiettivo". Dybala però frena gli entusiasmi di chi parla già di scudetto: "Credo sia presto per parlare di scudetto, in questo momento ci sono squadre più avanti di noi, ma dobbiamo lavorare con serenità e pensare partita per partita". L'argentino glissa sulla convivenza con Zaniolo e gli altri top dell'attacco romanista ("Sarà lavoro del mister) ma sul 22 a domanda specifica risponde: "Ho avuto modo di parlare con Zaniolo ovviamente la scelta è sua. Tutti vogliamo avere i giocatori più forti, sappiamo quello che ci può dare ma non posso intromettermi nel suo futuro. Ci deve pensare lui". Dybala dice inoltre che non esulterà in caso di gol alla Juventus (27/8 a Torino) e non chiude alla possibilità di vestire la maglia numero 10 nell'arco della sua esperienza nella Capitale.

Lo show

Lo show organizzato dai Friedkin per la Joya non ha tralasciato nessun dettaglio. Due maxischermi, strade bloccate e una location suggestiva il Colosseo Quadrato illuminato da diversi giochi di luce col Palazzo della Cività Italiana diventato giallorosso per l'occasione. Sull'edificio poi è stato proiettato Dybala che si è materializzato davanti ai suoi nuovi tifosi alle 21:21 un orario non a caso.

"Daje Roma Daje"

L'incontro fra Dybala e i suoi tifosi è stato emozionante. La Joya è apparso incantato, quasi senza parole nel vedere la marea di 10mila tifosi che hanno cantato a squarciagola il suo nome. "Sono orgoglioso di conoscervi. Ho voglia di entrare all'Olimpico con tutti voi sotto la Curva". L'argentino ha poi spiegato la pronuncia esatta del suo soprannome, fatto la Dybala-mask e si è lasciato andare in un "romanista" Daje Roma Daje". Prima di salutare il suo nuovo popolo, Dybala però si è seduto sugli scalini del Colosseo Quadrato e ha assistito, incantato, all'inno giallorosso intonato dalla marea romanista all'Eur.

I messaggi per Dybala

Sono tantissimi i messaggi per Dybala arrivati durante la serata della sua presentazione in giallorosso. Tanti i compagni di squadra che hanno accolto l'argentino con cuori e post da Abraham a Zalewski che su Instagram hanno postato le foto della serata di Joya romanista a Smalling e Volpato e a Tripi presente fra il pubblico dell'Eur. Sul profilo della società non sono mancati nemmeno gli auguri da parte di ex calciatori come Pjanic (legato a Dybala anche dall'esperienza alla Juve), Luca Toni e il mai dimenticato Nainggolan e Paulo Sergio. "Un grande benvenuto per una grande persona. Ti amo amore mio, te lo meriti". il messaggio di Oriana Sabatini fidanzata di Dybala. Mourinho non ha detto nulla, pubblicamente, ma lo Special One era con Dybala al Colosseo Quadrato ma è rimasto in disparte lasciando unicamente all'argentino il palcoscenico e l'amore dei tifosi giallorossi.