Domenica sera all'Olimpico Roma-Shakhtar, la viabilità intorno allo stadio

Domenica, dalle 20:45, allo stadio Olimpico, l'amichevole tra Roma e lo Shakhtar Donetsk. Prima della partita la Roma presenterà la nuova squadra ai tifosi.

Previsto il consueto schema di viabilità e sosta attorno allo stadio, con divieti di fermata e aree di parcheggio dedicate a chi ha il biglietto per la partita (zone piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade).

L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 61, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490 e 495, 628, 910 e 911. Di notte, la zona è raggiunta dalle linee n200 e n201. La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S. Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse la domenica sono previste alle 23,30 (sulla metro A, per lavori, ultime partenze alle 21, poi ci sono i bus navetta sostitutivi).

Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale. Da ricordare anche che quindici linee diurne (38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.