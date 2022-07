Toda Joya: Dybala è ufficialmente un calciatore della Roma

Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma. Il club capitolino ha infatti annunciato la Joya con una foto promozionale e il comunicato ufficiale.

Il comunicato

Paulo Dybala è un calciatore della Roma. I giallorossi attraverso un comunicato hanno annunciato l'ingaggio dell'attaccante svincolato dalla Juventus. Confermato il contratto triennale della Joya con i giallorossi e il suo numero, il 21 nonostante la Roma aveva offerto la 10 di Totti. Ecco l'annuncio: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. Dybala è arrivato in Italia nel 2012 al Palermo. Dal 2015 si è trasferito alla Juventus, club con il quale ha vinto per 5 volte il campionato italiano. Con 98 reti, Dybala è il sesto miglior marcatore argentino della storia della Serie A. Benvenuto Paulo"

I commenti

Queste le prime parole di Dybala da giocatore della Roma:“I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

Entusiasta anche Tiago Pinto: "L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti. Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi”.

Le tappe

Dybala alla Roma è stata una trattativa lunga e difficile. Dopo i primi contatti in Primavera e la richiesta economica di 8 milioni di euro da parte dell'attaccante, la Roma sembrava essersi tirata indietro con l'argentino promesso sposo dell'Inter. I nerazzurri hanno virato poi su Lukaku e la Roma è tornata con forza sul calciatore conteso anche dal Napoli. Battuta la conccorenza del Napoli grazie al grande il lavoro di Mourinho che ha chiamato costantemente Dybala per convincerlo a raggiungere nella Capitale, dei Friedkin e di Tiago Pinto. Dybala ha accettato la Roma abbassando il suo ingaggio a 4,5 milioni a stagioni netti più bonus (che porterebbe lo stipendio a 6 milioni).

La svolta è arrivata nella notte fra domenica e lunedì, con il sì di Dybala che è volato subito in Portogallo a sostenere le visite mediche e ha poi raggiunto il resto della squadra. Ieri era in tribuna ad assistere a Sporting Lisbona-Roma (3-2). Il suo debutto è previsto sabato prossimo contro il Nizza.