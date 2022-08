Ufficiale: Wijnaldum è un calciatore della Roma

Gini Wijnaldum è un nuovo calciatore della Roma. I giallorossi hanno depositato intorno le 17 il contratto del centrocampista olandese in Lega rendendo ufficiale il suo arrivo.

Le cifre

Wijnaldum ('91) arriva alla Roma dal Psg in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. I giallorossi pagheranno parte dell'ingaggio del centrocampista circa 4,5 mentre la restante parte ovvero 2,5 milioni di euro sarà pagata dai parigini. Wijnaldum pur di approdare alla corte di Mourinho ha rinunciato ad oltre 1 milione di euro di stipendio.

L'agenda di Wijnaldum

Wijnaldum è arrivato ieri pomeriggio a Ciampino accolto da un gran numero di tifosi giallorossi in delirio e poi ha cenato in un noto locale della Capitale col resto della squadra. L'olandese ha poi svolto questa mattina le visite di rito a Villa Stuart per poi recarsi a Trigoria per firmare il contratto con i giallorossi. Wijnaldum domani effettuerà il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà presentato ai tifosi all'Olimpico (sold out oltre 65mila persone presenti) in occasione di Roma-Shakhtar Donetsk in programma domenica 7 agosto.

Ecco l'annuncio della Roma

Ecco l'annuncio dell'AS Roma su Wijnaldum: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23".

Queste le prime parole di Wijnaldum da giallorosso:"È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi. La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore. Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione”.

L'olandese vestirà la maglia numero 25.