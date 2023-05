Varchi per la fascia verde, i Municipi sulle barricate: l'assessore Patanè atteso nel V

Non si placano le proteste relative all’installazione dei varchi a presidio della fascia verde in cui, da novembre 2023, sarà vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti: nei giorni in cui la petizione online per chiedere la revoca del provvedimento al Campidoglio ha superato le 50.000 firme, i residenti, in particolare quelli di periferia, salgono sulle barricate, e i Municipi si ritrovano a dover gestire le proteste dei cittadini tentando di fare da ponte con l’amministrazione comunale.

A dimostrazione del clima sempre più teso, nella serata del 3 maggio una riunione convocata dai consiglieri di maggioranza del XV Municipio è finita in bagarre, con il presidente della commissione mobilità, Giovanni Zannola, contestato, mentre nel V Municipio ci si prepara a una seduta straordinaria del consiglio proprio per affrontare il tema della delibera di novembre con cui il sindaco Gualtieri ha disposto le limitazioni alla circolazione per stringere sulle emissioni inquinanti.

L'assessore Patanè atteso al consiglio straordinario del V Municipio

Al consiglio parteciperà anche l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè, che invitato dalla maggioranza ha acconsentito a intervenire per esporre in modo dettagliato i contenuti della delibera: “Importanti saranno le risposte in tema di qualità dell’aria e della salute - ha fatto presente il presidente del V Municipio, Mauro Caliste - ma occorre anche pianificare i prossimi interventi sulla mobilità per ridurre le ricadute sul traffico cittadino. Invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente”. Non è escluso, quindi, che anche nel corso di questa seduta gli animi possano surriscaldarsi, mentre le opposizioni della giunta Gualtieri vanno all’attacco.

Anche nel XI Municipio sono stati adottati provvedimenti. Marco Palma, vicepresidente del consiglio municipale, ha promosso una mozione, poi sottoscritta dagli altri consiglieri del centrodestra, in cui si chiede di sospendere le iniziative previste con la delibera di giunta e di prevedere delle deroghe alle limitazioni per i veicoli “a doppio sistema di alimentazione Bi Fuel (benzina gpl o benzina metano) nonché dotati di sistemi di alimentazione mista Mixed Fuel (gasolio-gpl) o Dual Fuel (gasolio metano)”. L’atto suggerisce al sindaco anche di non applicare le restrizioni ai tutti i veicoli d’epoca ed alle auto storiche: “La mozione - ha sottolineato Palma - sarà discussa il 4 maggio e, pertanto, sarà il primo provvedimento ad essere affrontato in una sede istituzionale sulla nuova ZTL fascia verde”.

Opposizioni all'attacco: "La delibera va revocata"

“Il numero di cittadini che si oppongono alla delibera dell’amministrazione Gualtieri che vuole impedire l’accesso ai mezzi a motore di non recente costruzione nel perimetro della fascia verde più grande d’Europa, che vanta però i mezzi pubblici tra i peggiori del continente, cresce di minuto in minuto - tuona Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio - La maggioranza è ormai incartata su se stessa e i Municipi convocano assemblee straordinarie che bocciano il provvedimento".

"La delibera deve essere revocata. Niente deroghe e misure tampone, no a tentativi maldestri di mettere in campo ulteriori proposte discriminatorie contro i romani e il loro diritto alla mobilità, esempi di un intollerabile delirio eco-chic. Prima mezzi pubblici adeguati e confini che non confondano Roma con realtà territoriali che non misurano nemmeno l’estensione di un solo Municipio capitolino. Il sindaco Gualtieri, l’assessore Patanè e il presidente della Commissione mobilità Zannola aprano immediatamente un tavolo su questo tema con la Lega, le associazioni e comitati dei cittadini”.