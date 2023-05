Ztl fascia verde, dilaga la protesta degli automobilisti romani: superate le 30mila firme

Sono sempre di più i romani contrari all’installazione dei varchi della fascia verde. La decisione del sindaco Gualtieri di ridurre la presenza dei veicoli, con le prime limitazioni a partire dal novembre 2023 per i mezzi euro 4, sta moltiplicando le proteste.

La petizione con oltre 30mila firme

Sulla piattaforma change.org la petizione lanciata da Fabrizio Santori, capogruppo capitolino della Lega, nel giro di due settimane ha già superato le 30mila firme. Chi l’ha sottoscritta chiede al Sindaco di tornare sui propri passi perché la sistemazione dei 51 varchi elettronici (qui l’elenco completo) a presidio della “fascia verde” andrebbe ad impattare su circa “30 mila i cittadini residenti che verranno fortemente limitati nel loro diritto alla mobilità” mentre sarebbero “circa 300 mila” secondo dati elaborati da Roma Servizi per la Mobilità e Motorizzazione, “i non residenti”. Ma soprattutto, ed è questo l’aspetto che viene maggiormente sottolineato, i divieti andrebbero ad impattare sui “cittadini economicamente più deboli” che potrebbero così trovarsi nella condizione di dover rottamare la propria vettura.

La roadmap prevista da Gualtieri

Il provvedimento del sindaco Gualtieri, che oltre ad imporre lo stop ai veicoli diesel euro 4 dal novembre 2023, prevede per l’anno successivo di allargare il divieto anche per i mezzi a gasolio euro 5 dalle 7,30 alle 20,30 e dal lunedì al sabato, per tutti quelli a benzina euro 3. Un provvedimento che affonda le sue origini nel cronoprogramma che, dall’estate del 2022, la Giunta Gualtieri aveva dichiarato di voler implementare. Una road map che è stata poi formalizzata con una delibera ed una successiva ordinanza che il sindaco ha firmato il 10 novembre del 2022.

Le proteste sui social network

Non c’è però soltanto la raccolta firme lanciata dal consigliere leghista a catalizzare lo scontento degli automobilisti romani. Sui canali social si stanno moltiplicando i gruppi contrari all’iniziativa del Campidoglio. Sono ad esempio più di 13mila gli iscritti a quello denominato “fermiamo la ztl in fascia verde…salviamo Roma” sul quale i cittadini preoccupati stanno pubblicando centinaia di post e migliaia di commenti.

Il provvedimento municipale e le deroghe richieste

Anche a livello locale si segnalano delle iniziative. Marco Palma, vicepresidente del consiglio in municipio XI, ha promosso una mozione, poi sottoscritta dagli altri consiglieri del centrodestra, in cui si chiede di sospendere le iniziative previste con la delibera di giunta firmata da Gualtieri nel 2022. Si propone anche di prevedere delle deroghe alle limitazioni per i veicoli “a doppio sistema di alimentazione Bi Fuel (benzina gpl o benzina metano) nonché dotati di sistemi di alimentazione mista Mixed Fuel (gasolio-gpl) o Dual Fuel (gasolio metano)”. L’atto suggerisce al sindaco anche di non applicare le restrizioni ai tutti i veicoli d’epoca ed alle auto storiche. “la mozione – ha sottolieato Palma – sarà discussa il 4 maggio e, pertanto, sarà il primo provvedimento ad essere affrontato in una sede istituzionale sulla nuova ZTL fascia verde”.

Il futuro ecopass

L’ordinanza del sindaco non prevede delle deroghe per l’ingresso nella ZTL fascia verde. Dal 2024 dovrebbe però entrare in vigore un “ecopass”, una sorta di pedaggio per accedere ad una piccola parte della “fascia verde”. Potrebbe riguardare il 2% del territorio coperto dalla ZTL che sta facendo insorgere tanti romani. Ma non è ancora stata formalizzata questa deroga visto che il Campidoglio sta ancora analizzando il perimetro dell’area destinata al futuro “congestion charge”.