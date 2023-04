La ztl fascia verde infiamma gli animi dei romani: oltre 7.000 firme contro i varchi

L’installazione dei varchi a presidio della fascia verde di Roma continua a suscitare reazioni e a infiammare gli animi, con le opposizioni pronte ad andare all’attacco del sindaco Gualtieri per la decisione di inasprire i controlli nella zona in cui, a partire da novembre, sarà vietata la circolazione anche agli euro 4. L’ultima iniziativa di protesta è la petizione online lanciata su change.org, che nel giro di una settimana ha raccolto oltre 7.000 firme.

Abbonamenti ai mezzi pubblici in cambio della rottamazione

La petizione è stata lanciata da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, che ha sottolineato come “nella delibera che istituisce la fascia verde più grande d’Europa con i mezzi pubblici sul podio del peggior servizio, la squadra Pd guidata dal sindaco Gualtieri annota pure la proposta, a dir poco ‘indecente’, di rottamare la propria auto di non nuova motorizzazione ottenendo in ‘premio’ un abbonamento ai mezzi pubblici del valore di circa 250 euro. E manco a dirlo, per un solo anno. Una beffa che non è possibile sopportare: la delibera deve essere ritirata”.

Il riferimento è al contenuto della delibera del novembre del 2022, quella con cui la giunta capitolina ha imposto lo stop anche ai veicoli diesel euro 3, primo passaggio di un cronoprogramma che prevede un ulteriore giro di vite a partire dal primo novembre 2023, quando il divieto di accesso alla fascia verde sarà esteso alle auto alimentate a gasolio euro 4. Nel documento sono previsti infatti, tra gli incentivi previsti per i cittadini che dovranno liberarsi delle auto più inquinanti, anche fondi per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico in cambio della rottamazione dei veicoli euro 2 benzina, euro 3 diesel e benzina ed euro 4 diesel, con il contestuale divieto di riacquisto di un’auto per l’anno di durata dell’abbonamento. A questo si aggiunge il rifinanziamento dello sconto Trasporto Pubblico per rete Mobility Manager, servizi per campagne di comunicazione modifiche alla circolazione e un contact center dedicato.

Già a novembre 2022 l’assessore alla Mobilità Eugenio Patané e l’assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, tramite i rispettivi dipartimenti, avevano trasmesso alla Regione Lazio le proposte di impiego dei fondi del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, che ammontano a un totale di 3 milioni di euro per le annualità 2020-2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024.

Le telecamere a presidio della fascia verde: rischio pioggia di multe

Circa 13 milioni di euro, dunque, a disposizione per adottare misure di sostegno alla transizione verso una mobilità meno inquinante e che coinvolga maggiormente il sistema di trasporto pubblico, per cui però non è ancora stato ufficializzato né lo stanziamento né le modalità di erogazione. E anche se i romani erano, di fatto, informati del fatto che a novembre 2024 la fascia verde sarebbe stata off limit anche per le auto alimentate a gasolio euro 4 (e che la circolazione per i veicoli più inquinanti è di fatto vietata ormai da dieci anni nella zona dell’anello ferroviario) l’installazione dei varchi ha reso decisamente concreta la decisione di Gualtieri.

“Non si scherza più”, aveva chiarito a RomaToday l’assessore Patanè, confermando che i controlli saranno inevitabilmente più stringenti. Chi transiterà nella fascia verde con veicoli troppo vecchi, infatti, verrà immortalato dalle telecamere installate sui 51 varchi in fase di installazione e multato: impossibile sfuggire all’occhio elettronico, una manovra che andrà a impattare su circa 30.000 romani residenti in fascia verde e 300mila non residenti che vi accedono regolarmente. Una politica di tolleranza zero che comporterà il ritiro di tutti i pass per residenti erogati, e una piccola zona (circa il 2% della fascia verde) in cui sarà in vigore una “congestion charge”, una tassa da pagare per l’accesso.

La richiesta delle opposizioni: "Gualtieri ritiri la delibera"

“In un momento di gravissime difficoltà economiche per le famiglie e le imprese è impensabile dover costringere i lavoratori così come le persone più anziane, a sostituire i propri mezzi di trasporto privato in nome della transizione ecologica, in assenza soprattutto, di diversi programmi di intervento in grado di individuare misure alternative che salvaguardino l’ambiente ed al contempo il tessuto socio-economico - sottolinea Santori nella petizione, che è diretta al sindaco Gualtieri, al prefetto Bruno Frattasi, al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - Chiediamo di di interrompere l’attuazione degli interventi di contenimento dell’inquinamento atmosferico, così come formulati a danno dei cittadini meno abbienti a salvaguardia delle famiglie e delle attività economiche cittadine”.